И это новый антирекорд для нашего региона. Меньше было только накануне, когда заразились 114 человек. Всего больных теперь 10 800. В лидерах антирейтинга по заболевшим за последние сутки

И это новый антирекорд для нашего региона. Меньше было только накануне, когда заразились 114 человек. Всего больных теперь 10 800. В лидерах антирейтинга по заболевшим за последние сутки Владимир (20 новых пациентов). На втором месте Муром (14 новых КОВИД-носителей), третье место антирейтинга у Гусь-Хрустального (13 новых заболевших). Общая статистика по области выглядит сейчас так: Владимир