Небо будет затянуто тучами с утра до вечера.

Небо будет затянуто тучами с утра до вечера.Синоптики обещают 11 ноября температура воздуха будет колебаться вокруг нуля. От - 1 градуса до +1.Зато осадков не ожидается никаких.С 9 утра до 15 часов вере будет усиливаться. От 4 до 10 метров в секунду. А потом начнет постепенно затихать.Осенняя свежесть может быть даже приятной!