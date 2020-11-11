Представили свою продукцию более 70 предприятий и организаций региона.

В Экспоцентре Торгово-промышленной палаты Владимирской области открылась 6-я межрегиональная выставка «Краски осени». Представили свою продукцию более 70 предприятий и организаций региона.Меховые шапки, свитеры, обувь - самая теплая одежда к зиме представлена на межрегиональной выставке "Краски Осени". Здесь и домашний текстиль . Компания "Скатерть Самобранка" радует своих покупателей качественной продукцией: постельное белье Сатин Люкс, мягкие льняные подушки и одеяла, полотенца и, конечно же, скатерти.Марина Морева, посетитель выставки:- У меня трое детей и большой обеденный стол. У нас я таких скатертей не видела. Это Италия. Она стоит 1400, но она этого стоит. Она стирается, она легко в эксплуатации. Я прихожу, уже не первую скатерть выбираю. Мне очень нравится.Тканевые скатерти с функцией клеёнки - они влагостойкие и антивандальные.Они с пропиткой. Смотрите, очень практично. Видите, водичку налили и она отталкивается. Она практичная, на каждый день, на праздник. Размеры разные до 4-х метров. Сейчас в предверии нового года самая актуальная тема.Высоко ценятся и махровые полотенца из натурального хлопка японской компании БоланжЕ. При производстве текстиля используются современные красители с повышенной стойкостью. Это позволяет изделию прослужить не один год. Приобрести домашний текстиль можно на открытой площадке Экспоцентра, на Батурина, 35, с 11 по 14 ноября.Юлия Шувалова, Семён Карпов "Вести Владимир"