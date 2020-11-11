Высшие учебные заведения Москвы и Санкт-Петербурга обязали перейти на дистанционное обучение, передает . В остальных регионах нашей страны вузам следует основывать свои планы на рекомендациях территориального Роспотребнадзора.

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