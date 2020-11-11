Высшие учебные заведения Москвы и Санкт-Петербурга обязали перейти на дистанционное обучение, передает . В остальных регионах нашей страны вузам следует основывать свои планы на ..
<a href="https://33live.ru/novosti/11-11-2020-vuzam-prikazali-perejti-na-distancionnoe-obuchenie.html" target="_blank">Вузам приказали перейти на дистанционное обучение</a> - Высшие учебные заведения Москвы и Санкт-Петербурга обязали перейти на дистанционное обучение, передает . В остальных регионах нашей страны вузам следует основывать свои планы на ..
[url=https://33live.ru/novosti/11-11-2020-vuzam-prikazali-perejti-na-distancionnoe-obuchenie.html]Вузам приказали перейти на дистанционное обучение[/url] - Высшие учебные заведения Москвы и Санкт-Петербурга обязали перейти на дистанционное обучение, передает . В остальных регионах нашей страны вузам следует основывать свои планы на ..