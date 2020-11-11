Работу ресторанов продлили, но вот попасть туда можно только по QR-коду. 1-ый вице-губернатор Владимирской области Александр Ремига провёл онлайн-встречу с рестораторами на своей личной

Работу ресторанов продлили, но вот попасть туда можно только по QR-коду. 1-ый вице-губернатор Владимирской области Александр Ремига провёл онлайн-встречу с рестораторами на своей личной страничке в инстаграме. Обсуждалась их дальнейшая работа в условиях второй волны пандемии. Как сообщает чиновник, в Белом доме приняли решение о продлении работы общепита до часа ночи. Александр Ремига, первый зам.