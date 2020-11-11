С 11 по 14 ноября во Владимирском Экспоцентре будет работать выставка «Краски осени». Среди участников - представители фирмы по производству финской одежды.

С 11по 14 ноября во Владимирском Экспоцентре будет работать выставка «Краски осени». Среди участников - представители фирмы по производству финской одежды.Верхняяодежда из Финляндии и России — практичная, теплая и с минимумом фурнитуры. Стильные и удобные куртки, пальто разной длины и размеров. Осенняя и зимняя коллекции. На выставке в Экспоцентре будут представлены не только женские, но и мужские модели. В этом году коллекция пополнилась одеждой актуальных ярких оттенков. Натуральные дышащие ткани, легкие и морозостойкие материалы: на смену привычным, но не практичным пуху и синтепону приходят новые технологии - мембранные утеплители.Максим Барышев, представитель фирмы по производству финской одежды:«Это утеплители, которые состоят из нескольких слоев различных материалов, таких как хлопок, вискоза. То ест натуральные и полунатуральные ткани. Их можно прекрасно стирать в машинке, без всякой химчистки. Они дышащие, рассчитаны на различные диапазоны носки».Одежда производства Финляндии и России будет представлена на выставке «Краски осени», на 1-ом этаже Владимирского Экспоцентра с 11 по 14 ноября.