Жертвой ковида стала 60-летняя женщина.

За сутки в Костромской области коронавирус выявили у 138 человек. Выздоровели – 69 ранее заболевших. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.За сутки коронавирус диагностирован у 84 костромичей, 13 жителей Костромского и 9 человек в Нерехтском районе. Еще семеро заразились в Шарьинском районе, 6 - в Буйском районе, 5 - в Волгореченске и 3 - в Галичском районе. По два инфицированных прибавилось в Вохме, Антропово и Сусанинском районе. Ещё по одному новому пациенту появилось в Мантурово, Красном-на-Волге, Нее, Островском и Парфеньевском районах.Не удалось спасти 60-летнюю женщину, которая скончалась от осложнений, вызванных инфекцией.За весь период пандемии в Костромской области вирус выявлен у 8778 жителей. Вылечились 5672 человека. В больницах лежат 732 пациента, из них 365 с диагнозом COVID-19. На дому лечится 2567 инфицированный.