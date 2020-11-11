Жители обратились даже в одну из благотворительных организаций.

Жители поселка Боголюбово ждут сноса полуразрушенного ДК несколько лет. Построенный еще в советское время Дом Культуры разрушается на глазах. Поблизости от здания находятся магазины, храм, библиотека и школа. Ситуацию еще усугубил и .Жители обратились даже в одну из благотворительных организаций. Она готова оказать содействие в ускорении процесса сноса. Но без разрешения местной администрации такие работы проводить нельзя, а она пока не готова вести диалог.