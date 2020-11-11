Ждут сноса полуразрушенного здания несколько лет. Такими словами нашу съемочную группу встретили жители поселка Боголюбово. Речь об этом бывшем Доме культуры. Здание построили в советские

Ждут сноса полуразрушенного здания несколько лет. Такими словами нашу съемочную группу встретили жители поселка Боголюбово. Речь об этом бывшем Доме культуры. Здание построили в советские времена. Но в последние годы оно не только запустело, но и начало разрушаться. Ситуацию усугубил пожар. В мае 2020-го загорелась крыша. Трещины, падающие кирпичи – постройка вот-вот обрушиться, но работы