Фигуранты планировали продать похищенное, но были задержаны сотрудниками полиции.

27 октября в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Муромский» обратился 42-летний местный житель, сообщивший о хищении двух принадлежащих ему велосипедов. Мужчина пояснил, что велосипеды хранились в подъезде дома и были пристегнуты специальными замками.Информация с приметами похищенного была передана всем наружным нарядам полиции.Спустя несколько часов инспекторы ДПС остановили для проверки автомобиль «Газель», в кузове которого были обнаружены похищенные велосипеды.В дальнейшем полицейские установили, что пассажир «Газели», 31-летний местный житель, вместе со своим 42-летним приятелем накануне вечером вошли в подъезд, сорвали замки и похитили велосипеды, на которых уехали домой, а утром решили их продать. Для транспортировки обратились за услугами грузового такси, которое и было остановлено сотрудниками ДПС.Следственным отделом МО МВД России «Муромский» в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст.158 УК РФ (кража).Похищенные велосипеды были изъяты и в ближайшее время будут возвращены законному владельцу.