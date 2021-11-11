На территории Владимирской области 11 ноября 2021 года лабораторно подтверждено 329 случаев...

На территории Владимирской области 11 ноября 2021 года лабораторно подтверждено 329 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.71 - во Владимире42 - в Ковровском районе40 - в Гусь-Хрустальном районе38 - в Муромском районе16 - в Юрьев-Польском районе15 - в Киржачском районе14 - в Суздальском районе13 - в Петушинском районе13 - в Вязниковском районе12 - в Кольчугинском районе10 - в Александровском районе9 - в Селивановском районе9 - в Гороховецком районе7 - в Собинском районе7 - в Меленковском районе7 - в Камешковском районе5 - в Судогодском районе1 - в РадужномВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 66 368 случаев заболевания.