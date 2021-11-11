На территории Владимирской области 11 ноября 2021 года лабораторно подтверждено 329 случаев...
На территории Владимирской области 11 ноября 2021 года лабораторно подтверждено 329 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
71 - во Владимире
42 - в Ковровском районе
40 - в Гусь-Хрустальном районе
38 - в Муромском районе
16 - в Юрьев-Польском районе
15 - в Киржачском районе
14 - в Суздальском районе
13 - в Петушинском районе
13 - в Вязниковском районе
12 - в Кольчугинском районе
10 - в Александровском районе
9 - в Селивановском районе
9 - в Гороховецком районе
7 - в Собинском районе
7 - в Меленковском районе
7 - в Камешковском районе
5 - в Судогодском районе
1 - в Радужном
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 66 368 случаев заболевания.