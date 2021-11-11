Врио губернатора Александр Авдеев посетил Петушинский район, чтобы найти выход из конфликтной...

Врио губернатора Александр Авдеев посетил Петушинский район, чтобы найти выход из конфликтной ситуации вокруг строительства платной автомобильной трассы М-12.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- Жители справедливо жалуются на те неудобства, которые приносят им подрядчики строительства. Грузовики ездят по несогласованным маршрутам, разбивают городские и поселковые дороги. При этом сама трасса очень важна для экономики страны и развития нашей области. Безусловно, при строительных работах нужно обеспечить безопасность людей, сохранить существующую инфраструктуру.В своих соцсетях Александр Авдеев указал, что по итогам встреч главы региона в Петушках и Покрове ему удалось договориться о следующем:Первое. Подрядчики обязуются поддерживать нормальное состояние дорог и оснастить грузовики трекерами для отслеживания движения.Второе. Местная администрация должна оперативно собрать комиссию по безопасности дородного движения и определить места, где нужно установить дорожные знаки, запрещающиеся проезд грузовиков вне согласованных маршрутов.Третье. На следующей неделе проведем совещание на областном уровне с участием заказчика строительства, подрядчиков, ГИБДД, областных и районных властей - вместе выработаем порядок взаимодействия и устранения нарушений.Александр Авдеев благодарит жителей Петушинского района, которые отстаивают свои интересы и не замалчивают проблемы.