Количество погибших и пострадавших по вине водителей автобусов в ДТП увеличилось. Об этом рассказали сотрудники ГИБДД. С начала года по вине водителей пассажирского транспорта погибли уже 5

Количество погибших и пострадавших по вине водителей автобусов в ДТП увеличилось. Об этом рассказали сотрудники ГИБДД. С начала года по вине водителей пассажирского транспорта погибли уже 5 человек, еще 83 пассажира пострадали. Печальная статистика. Чтобы остановить ее рост дорожные полицейские вышли в рейд. Под пристальным вниманием – и городской, и междугородний транспорт. В областной столице