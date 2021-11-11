11 ноября в народном календаре отмечается так называемый пастуший праздник.

11 ноября в народном календаре отмечается так называемый пастуший праздник.11 ноября празднуют день Анастасии Овечницы и Аврамия Овчара. В этот день нужно всячески чествовать профессию пастуха и уважительно относиться к их труду. В давние времена от этих людей зависело очень многое.ИСТОРИЯПравославные верующие 11 ноября вспоминают святых великомучеников Анастасию и Аврамия, которые поплатились жизнью за свою веру.Анастасия рано осиротела и ушла в монастырь. Она была небывалой красоты, поэтому многие мечтали взять ее в жены, но монашка была непреклонна и выбрала вместо брака веру. За неповиновение ее пытали и лишили жизни.Аврамий тоже хотел посвятить свою жизнь Христу, но родители мечтали о внуках и заставили его жениться. Вскоре он оставил жену и ушел в пустыню. Он заставил уверовать многих язычников.На Руси верили, что святые Анастасия и Аврамий защитят овец, которые уже не паслись 11 ноября, так как пастухи уходили на сезонный отдых.ТРАДИЦИИ11 ноября принято угощать и чтить пастухов. Также с этого православного праздника начинали стричь овец, так как этому занятию благоволили покровители пастухов святые Анастасия и Аврамий.ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 11 НОЯБРЯ 2021 ГОДАнельзя разговаривать с незнакомцаминельзя оголять шею, это могло навлечь сглазне оставлять детей одних. Верили, что в этот день в жилище может проникнуть злой дух и напугать младенцев. Семья старалась находиться в сборе в этот православный праздник.