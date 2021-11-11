Число заболевших коронавирусом по области сейчас – 4 791 человек на 100 тысяч населения. Цифра высокая, но по сравнению с предыдущей неделей, как сообщают в облздраве, наблюдается небольшое

Число заболевших коронавирусом по области сейчас – 4 791 человек на 100 тысяч населения. Цифра высокая, но по сравнению с предыдущей неделей, как сообщают в облздраве, наблюдается небольшое снижение. Зато в суточной заболеваемости новый антирекорд – 329 зараженных. В медучреждениях региона развёрнуто 2315 коек. Свободны из них 312. Область очень нуждается в специализированном инфекционном госпитале.