Число заболевших коронавирусом по области сейчас – 4 791 человек на 100 тысяч населения. Цифра высокая, но по сравнению с предыдущей неделей, как сообщают в облздраве, наблюдается небольшое
<a href="https://33live.ru/novosti/11-11-2021-direktor-oblzdrava-nazval-medikov-antiprivivochnikov-vragami-kotorye-strelyayut-v-spinu.html" target="_blank">Директор облздрава назвал медиков-антипрививочников “врагами, которые стреляют в спину”</a> - Число заболевших коронавирусом по области сейчас – 4 791 человек на 100 тысяч населения. Цифра высокая, но по сравнению с предыдущей неделей, как сообщают в облздраве, наблюдается небольшое
[url=https://33live.ru/novosti/11-11-2021-direktor-oblzdrava-nazval-medikov-antiprivivochnikov-vragami-kotorye-strelyayut-v-spinu.html]Директор облздрава назвал медиков-антипрививочников “врагами, которые стреляют в спину”[/url] - Число заболевших коронавирусом по области сейчас – 4 791 человек на 100 тысяч населения. Цифра высокая, но по сравнению с предыдущей неделей, как сообщают в облздраве, наблюдается небольшое