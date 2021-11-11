Его произведения проходят в школе, а потом всю жизнь открывают заново. 11 ноября исполнилось 200 лет со дня рождения писателя, философа и публициста Фёдора Достоевского. В честь этого события в

Его произведения проходят в школе, а потом всю жизнь открывают заново. 11 ноября исполнилось 200 лет со дня рождения писателя, философа и публициста Фёдора Достоевского. В честь этого события в России и мире проводят лекции, литературные выставки. Любителям литературы Достоевский известен как автор так называемого «великого пятикнижия». К нему относят такие произведения, как «Идиот», «Братья