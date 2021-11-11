Директор Общества Царьград Андрей Пинчук заявил, что Украина фактически является террористическим государством.

Директор Общества "Царьград" Андрей Пинчук заявил, что Украина фактически является террористическим государством.К такому выводу эксперт пришел после поездки в приграничные с Украиной районы Донбасса. Пинчук не раз выдвигал подобные тезисы, а после визита они только подкрепились.По словам Пинчука, Украина воюет не с враждебной военной инфраструктурой, а с мирными жителями, пишет"С точки зрения этого критерия, Украина – террористическое государство по факту, априори", – заявил Пинчук.Более того, спикер сравнил Киев с запрещенной в России террористической организацией "Талибан"*. К примеру, с этой группировкой страны также вынуждены вести переговоры для урегулирования конфликтов.Ранее представитель ДНР в минской подгруппе по безопасности Алексей Никоноров заявил, что обострение ситуации на линии соприкосновения противоборствующих сторон в Донбассе создается специально для того, чтобы вызвать международную реакцию на провокацию.По словам представителя ДНР, Киев занимается обострением ситуации в Донбассе и вбросом ложных новостей в инфо-пространство перед возможным началом активных боевых действий.* действие организации признана в России террористической и запрещена на территории страны.