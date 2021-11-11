По словам руководителя, во Владимирской области высокий разброс между районами по доле привитого населения. Местами он достигает 15%.

Директор департамента здравоохранения Константин Баранов осудил коллег-медиков, которые выступают против прививки от коронавируса. Во время брифинга по текущей эпидситуации он назвал их «врагами».«Медики-антипрививочники – это враги, которые стреляют в спину», - подчеркнул глава облздрава.Константин Николаевич добавил, что ему очень обидно за их отношение к вакцинации.По словам руководителя, во Владимирской области высокий разброс между районами по доле привитого населения. Местами он достигает 15%. находящиеся в зоне риска.