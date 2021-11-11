Москва, 11 ноября. Власти Мали способны самостоятельно выбирать партнеров и прибегать к услугам частных военных компаний. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров после переговоров с малийским коллегой Абдулаем Диопом.

Москва, 11 ноября. Власти Мали способны самостоятельно выбирать партнеров и прибегать к услугам частных военных компаний. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров после переговоров с малийским коллегой Абдулаем Диопом."Этот вопрос находится в компетенции законного правительства Мали. Что касается в принципе феномена ЧВК, то мы не имеем никакого отношения к этим структурам, созданным гражданами России. Они самостоятельно заключают контакты. Если эти договоренности заключаются с законным правительством суверенного государства, то я не понимаю, что здесь можно усматривать негативного", — сказал руководитель внешнеполитического ведомства РФ.Сергей Лавров напомнил, что у большинства западных стран также есть частные военные компании, которые действуют во многих регионах мира, однако это не вызывает ни у кого обеспокоенности."Рынок услуг ЧВК в области военного сотрудничества и охраны давно был создан и освоен именно западными странами. Среди лидеров рынка находятся США, Великобритания и Франция, у которой около дюжины компаний, действующих по всему миру. Если кто-то считает, что раскручивание этой высосанной из пальца темы вредит имиджу России, то я думаю, что это скорее бьет по репутации тех, кто этим занимается", — добавил министр.Ранее глава военного ведомства Мали полковник Садио Камара сообщил, что Российская Федерация является для Бамако надежным партнером и стратегическим союзником. По информации некоторых иностранных СМИ, с конца лета сотрудники "ЧВК Вагнера" оказывают малийской армии консультативную помощь.