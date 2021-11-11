Юбилей классика. Сегодня ровно 200 лет со дня рождения великого русского писателя Федора...

Юбилей классика. Сегодня ровно 200 лет со дня рождения великого русского писателя Федора Михайловича Достоевского. 2021-й год объявлен ЮНЕСКО годом писателя.Достоевский не раз бывал во Владимире, впервые это случилось в 1859-ом году. Он навещал своего друга Михаила Хоментовского, который служил начальником провиантской комиссии. По мнению краеведов, останавливался Федор Михайлович в гостинице на Большой улице, это нынешняя Большая Московская, напротив Торговых рядов. Через четыре года писатель еще раз побывал во Владимире. По совету врачей он привез сюда больную туберкулезом жену Марию Дмитриевну. Хвойные деревья и сухой воздух считались идеальной средой для лечения болезни.