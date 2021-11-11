Необычный подарок к тысячелетию Суздаля. Авиакомпания Россия назвала в честь города один из своих...

Необычный подарок к тысячелетию Суздаля. Авиакомпания "Россия" назвала в честь города один из своих суперджетов. Из международного аэропорта Шереметьево наш корреспондент Екатерина Таманова.- Приветствую вас на борту самолета авиакомпании России, который назван в честь города Суздаль!Теперь из аэропорта Шереметьево "Суздаль" ежедневно будет совершать рейсы по всей России. Новый самолет авиакомпания назвала в честь знаменитого города-музея - это подарок к тысячелетию Суздаля. На официальной презентации побывал и врио главы региона Александр Авдеев, ему удалось оценить воздушное судно и посидеть на месте главного пилота.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- Прекрасный способ привлечь внимание к истории Владимирской земли, к истории самого города Суздаль. Кто-то поинтересуется, кто-то приедет как турист. Надеюсь, этот самолет внесет свою лепту в развитие привлекательности Владимирской области.Удобный и надежный «Сухой суперджет 100» - первый пассажирский самолет, спроектированный в России за последние 30 лет. В авиакомпании "Россия" таких сейчас более пятидесяти. Рассчитаны они на 87 пассажиров и способны на перелеты в четыре с половиной тысячи километров.Сергей Белозер, командир воздушного судна "Суздаль":- Отличное создание нашего российского авиапрома. Надежный, очень удобный для пилота и безопасный для пассажиров. Мы с супругой планировали посетить "Золотое кольцо". Часть городов мы уже посетили, но вот именно в Суздале мы еще не были. Я думаю к лету, когда спадут все ограничения, мы обязательно это сделаем.Все 113 самолетов авиакомпании названы в честь городов России - это добрая традиция. Кстати, названия пишут на двух языках с двух сторон фюзеляжа. Чтобы и пассажиры-иностранцы могли прочитать.Сергей Стариков, официальный представитель авиакомпании "Россия":- Благодаря вхождению в парк нашей авиакомпании самолетов «Сухой суперджет 100» отечественного производства. Это нам дало возможность все больше и больше городов называть. Не очень крупных, но очень важных с точки зрения исторической, с точки зрения политической.После официальной презентации "Суздаль" отправился с пассажирами в Ижевск. В компании надеются, серебряный сокол на гербе Суздаля - символ красоты и храбрости будет обегать борт и поможет команде в небе.Екатерина Таманова, Александр Чунаев. «Вести-Владимир»