Шлагбаумы демонтированы. Платная стоянка упразднена.
Во Владимире возле железнодорожного вокзала появилась бесплатная парковка. С 2016 года стоянка для машин на привокзальной площади была платной.
С 1 ноября истёк срок концессии на эксплуатацию территории. По договору с мэрией Владимира одна из компаний установила на парковке оборудование для контроля въезда и выезда транспорта. При этом водители могли оставить машину бесплатно всего на 15 минут.
По всей видимости, затраты организации не покрыли расходы на техническое оснащение участка.
В мэрии Владимира уточнили, что теперь автомобилисты въезжают без ограничений. Шлагбаумы демонтированы. В горадминистрации подумывают о реконструкции.