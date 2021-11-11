Шлагбаумы демонтированы. Платная стоянка упразднена.

Во Владимире возле железнодорожного вокзала появилась бесплатная парковка. С 2016 года стоянка для машин на привокзальной площади была платной.С 1 ноября истёк срок концессии на эксплуатацию территории. По договору с мэрией Владимира одна из компаний установила на парковке оборудование для контроля въезда и выезда транспорта. При этом водители могли оставить машину бесплатно всего на 15 минут.По всей видимости, затраты организации не покрыли расходы на техническое оснащение участка.В мэрии Владимира уточнили, что теперь автомобилисты въезжают без ограничений. Шлагбаумы демонтированы. В горадминистрации подумывают о реконструкции.