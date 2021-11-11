За минувшие сутки в Московской области было выявлено 2617 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Соответствующие данные привели специалисты регионального оперативного ..

За минувшие сутки в Московской области было выявлено 2617 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Соответствующие данные привели специалисты регионального оперативного штаба по борьбе с ковидом.Антилидером среди округов и городов Подмосковья по тяжести эпидемиологической ситуации стала Балашиха, где зафиксировали 264 новых случая заражения. За ней с большим отрывом следует Королев: там коронавирус обнаружили у 164 человек. На третьем месте находится Пушкино с 136 инфицированными. В число худших также попали Воскресенск, Люберцы, Красногорск и Одинцовский округ, сообщает сайт "".