Городские власти обещали открыть движение по новой дороге к 1 ноября, но проезд до сих пор закрыт,...

Городские власти обещали открыть движение по новой дороге к 1 ноября, но проезд до сих пор закрыт, хотя строительство уже завершено.Постройка дороги велась в течение двух лет, бюджет составил более 107 миллионов рублей. Экспертиза дорожного покрытия ещё не готова, а объект юридически так и не оформлен. Известно, что знаки на дороге установлены по проекту 2014 года, с тех пор дорожная обстановка могла измениться. Сейчас администрация Владимира решает с подрядчиком эту проблему.