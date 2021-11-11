Фигуранты похитили более 130 кг металлических изделий. Один из обвиняемых ранее совершил кражу велосипедов.

Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовных дел в отношении 39 и 40-летнего местных жителей, обвиняемых в совершении имущественных преступлений.В мае текущего года в полицию поступило сообщение о пропаже изделий из металла, находившихся на территории строящегося дома. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности и задержали злоумышленников.Было установлено, что фигуранты проникли на территорию забора через проем под ограждением, погрузили в тележку лестницу, стремянку, кабель и прочее имущество, после чего перевезли всё в пункт приема лома. В общей сложности злоумышленники похитили более 130 кг металлических изделий, причинив ущерб на сумму свыше 2 800 рублей.В ходе следствия также установлено, что один из фигурантов в марте текущего года похитил два велосипеда, хранившихся в хозяйственной постройке в Коврове. В дальнейшем транспортные средства он продал.Сумма причиненного ущерба составила 12 500 рублей.Оперативники установили местонахождение похищенного и вернули его владельцам.В отношении фигурантов были возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).В настоящее время уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу.