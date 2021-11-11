11 ноября в 6 утра на 121 километре автодороги М-7 водитель грузовика «КамАЗ» 1969 года рождения,...

11 ноября в 6 утра на 121 километре автодороги М-7 водитель грузовика «КамАЗ» 1969 года рождения, не справился с управлением, в результате чего врезался в противошумное ограждение.Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, 52-летний водитель фуры двигался по левой полосе в сторону Владимира и при перестроении в правый ряд не справился с управлением.Стало известно, что грузовик задел ограждение по правому краю дороги и сбил пешехода на обочине. Пешеход же шёл попутно движению автомобилей и не успел заметить опасность. Пострадавшего госпитализировали.На данный момент движение на месте ДТП восстановлено.