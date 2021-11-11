Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил введение в стране новых коронавирусных ограничений. Представитель Кремля пояснил, что это возможно при дальнейшем ухудшении ..

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил введение в стране новых коронавирусных ограничений. Представитель Кремля пояснил, что это возможно при дальнейшем ухудшении эпидемиологической ситуации.По словам Пескова, новые карантинные меры будет введены, в частности, – если в России не будет достигнут необходимый уровень популяционного иммунитета от COVID-19. Дипломат отметил, что в таком случае ускорится распространение инфекции и возрастет нагрузка на систему здравоохранения, передает "".