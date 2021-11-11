Во Владимире убрали платную парковку у железнодорожного вокзала. Шлагбаумы и платежные терминалы...

Во Владимире убрали платную парковку у железнодорожного вокзала. Шлагбаумы и платежные терминалы демонтированы - въезд и выезд теперь абсолютно бесплатны.Как рассказывают в администрации города, компания "Ростелеком" свернула свой проект. Аренда территории не была продлена. Напомню, парковка стала платной в 2016 году, и это вызвало негодование у владимирских автомобилистов.Александр Карпилович, начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимира:- Договор действовал до 1 ноября 2021 года, соответственно, по окончанию договорных отношений «Ростелеком» демонтировал своё оборудование, и сейчас привокзальная площадь свободна для въезда и выезда. Вокзальная площадь нуждается в масштабной реконструкции. Это, если можно так выразиться, ворота города. Сейчас мы примем решение, выставлять ли этот лот на новый конкурс, потому что, в любом случае, есть определенные интересанты, которые хотели бы поработать над обликом вокзальной площади.