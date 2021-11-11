Правоохранительные органы проверяют все обстоятельства трагедии. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.

Владимирская транспортная прокуратура проводит проверку с гибели мужчины под колёсами электропоезда вблизи станции Навашино в Нижегородской области.Утром 7 ноября около 6 часов 40 минут локомотив сбил человека, двигавшегося в попутном направлении, вдоль ж/д путей.«Машинист электрички подал звуковой сигнал, на который мужчина не реагировал и продолжал движение. Было применено экстренное торможение, однако, наезда предотвратить не удалось», - уточнили во Владимирской транспортной прокуратуре.На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Владимирского линейного отдела МВД на транспорте, а также заместитель Владимирского транспортного прокурора.Правоохранительные органы проверяют все обстоятельства трагедии. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.