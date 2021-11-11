Заявитель забыл у барной стойки пакет с 3 млн рублей. Этим и воспользовался злоумышленник...

Оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по Даниловскому району задержали 32-летнего приезжего по подозрению в краже денежных средств.Предварительно установлено, что заявитель, управляющий спортивным баром на Большой Тульской улице, забыл у барной стойки пакет с 3 млн рублей. Этим и воспользовался злоумышленник, работавший в заведении охранником.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого – 32-летнего приезжего. Часть похищенного изъята.По данному факту следствием ОМВД России по Даниловскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22