В ходе досмотра машины в багажнике было обнаружено четыре бруска, общей массой 1980 граммов, с неизвестным веществом внутри...

«Сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве изъяли из незаконного оборота около 2 кг наркотического средства – гашиша», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили двоих мужчин, предположительно причастных к сбыту запрещенных средств. Автомобиль «Хендай», на котором они передвигались, был остановлен на Заповедной улице. В салоне находились жители столицы: 31-летний водитель транспортного средства и 33-летний знакомый. Пассажир при виде сотрудников оказал сопротивление и попытался скрыться, но был задержан.В ходе досмотра машины в багажнике было обнаружено четыре бруска, общей массой 1980 граммов, с неизвестным веществом внутри. Исследование части изъятого показало, что данный материал является наркотическим средством – гашишем. Установлено, что наркотик предназначался для дальнейшего сбыта.По данному факту СЧ СУ УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и частью 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29