Политолог Ольга Орлова порассуждала о новых переговорах президентов России и США. Она назвала условие для успеха вероятного рандеву Владимира Путина и Джо Байдена.

Политолог Ольга Орлова порассуждала о новых переговорах президентов России и США. Она назвала условие для успеха вероятного рандеву Владимира Путина и Джо Байдена.Эксперт отметила, что такие встречи всегда проходят вдовольно дружелюбной атмосфере, даже если между государствами существуют разногласия. Она уверена, что политики не будут ругаться на переговорах и искать крайнего.Вместе с тем она добавила, что далеко не всегда подобные рандеву конструктивны. Ольга Орлова считает, что Путин и Байден поговорят о реализации женевских договоренностей, энергетическом кризисе в ЕС, энергетике Украины, запуске "Северного потока — 2", конфликте на Донбассе, кибербезопасности имировом экономическом кризисе.Политолог полагает, что несмотря ни на что, Соединенным Штатам выгодно сотрудничать с нашей страной. По ее словам, Джо Байден может заявлять о том, что Россия несет некую угрозу ЕС, США и НАТО, – только своим западным партнерам.По факту же американский президент осознает, чтонашим странам лучше сотрудничать. Орлова считает, что главы двух государств на возможной встрече обсудят какие-то реальные общие вопросы России и США.Напомним, ранее российские СМИ , что Владимир Путин и Джо Байден могут встретиться уже в начале будущего года.Журналисты утверждают, что до конца 2021 года президенты США и России Байден проведут переговоры в формате видеоконференции, а потом обсудят реализацию договоренностей в Женеве.