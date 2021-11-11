Центр Амурский тигр на своей странице в Инстаграм опубликовал видео с прогуливающимся по обочине оживленной трассы тигром.

Центр "Амурский тигр" на своей странице в "Инстаграм" опубликовал видео с прогуливающимся по обочине оживленной трассы тигром.Водитель и пассажир одной из машин, идущих по трассе между Владивостоком и Уссурийском стали свидетелями необычного происшествия. По обочине дороги спокойно бродил тигр. Полосатого хищника очевидцы сняли на видео.Специалисты заметили, что транспортные артерии часто становятся препятствием для перемещения тигров. Впрочем, так происходит далеко не всегда. Иногда хищники, особенно самцы, набираются достаточно решимости для того, чтобы попытаться прорваться через пугающую их разделительную полосу, наполненную необычными запахами и резкими звуками.