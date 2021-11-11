Многие актрисы подвергаются харассменту со стороны со стороны известных коллег или вышестоящего руководства. Однако рассказывать свою историю и раскрывать имя обидчика решаются лишь единицы

Многие актрисы подвергаютсяхарассменту со стороны со стороны известных коллег или вышестоящего руководства. Однако рассказывать свою историю и раскрывать имя обидчика решаются лишь единицыНаталья ВарлейФильм "Кавказская пленница" стал для 19-летней Натальи Варлей роковым во всех проявлениях. Эта картина сделала актрису невероятно популярной, но и именно во время ее съемок Варлей стала жертвой домогательств режиссера ленты Леонида Гайдая.О приставания постановщика Варлей рассказала лишь спустя много лет, выпустив свою книгу "Канатоходка. Автобиография". По словам артистки, в один из вечером Гайдай вызвался проводить ее до гостиницы, в которой также находился его номер. Однако когда режиссер попал в ее комнату, он запер дверь на ключ и попытался поцеловать актрису, явно надеясь на продолжение вечера. Юную Варлей спас ее дерзкий нрав: она вытолкнула мужчину из номера и заперла дверь.Вера ВасильеваСоветская актриса Вера Васильева стала известной благодаря роли в фильме "Сказание о земле сибирской" у Ивана Пырьева. Однако в какой-то момент режиссер решил, что артистка задолжала ему благодарность за такой успех картины.Васильева рассказала, что Пырьев пригласил ее в гостиницу и непрозрачно намекнул на то, что ей пора бы отдать должок, который якобы за ней остался. 22-летнюю звезду шокировало поведение постановщика, однако ей удалось покинуть номер без происшествий.Анна ХилькевичАктриса Анна Хилькевич, прославившаяся благодаря роли Маши Беловой в сериале "Универ. Новая общага" мечтала о славе с самого детства. Однако это стремление едва не сделало ее жертвой насилия уже в 15 лет.Юную девушка невероятно обрадовалась, когда получила приглашение на прослушивание от режиссера "Мосфильма". Позже оказалось, что постановщик проводил пробы в собственной квартире. 15-летняя Хилькевич сорвалась бежать, когда осознала, что сидит на коленях у мужчины, имени которого она предпочла не обнародовать. Режиссер попросил ее прочитать для него сцену так, будто он желанный для нее партнер.Елена Проклова68-летняя артистка Елена Проклова за свою жизнь дважды стала жертвой домогательств. Причем подобные ужасы ей пришлось пережить еще до совершеннолетия. В 12 лет к ней приставал знаменитый режиссер, а через три года – известный актер.Когда Прокловой было 15 лет, она страдала от домогательств актера, который вытворял с ней жуткие вещи: заставлял девушку раздеваться и лежать голой и при этом удовлетворял себя. Имя человека актриса так и не раскрыла, однако многие поклонники уверены, что это мог быть Олег Табаков.Лариса ЛужинаИзвестная артистка Лариса Лужина решилась на признание после откровения коллеги Елены Прокловой. Звезда стала жертвой харассмента в 19 лет, когда хотела получить роль в фильме "Две жизни" Леонида Лукова.Двое мужчин, один из которых был помощником режиссера, пригласили девушку в гостиницу. Актриса думала, что разговор пойдет о фильме, но ее попросили раздеться. Однако одним отказом дело не обошлось – спустя время ее все таки пригласили на пробы. А незнакомый мужчина, который встречал ее на вокзале, предложил Лужиной роль в обмен на интим.