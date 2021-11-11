В правительстве готовят законопроекты о введении QR-кодов почти во всех общественных местах.

В правительстве готовят законопроекты о введении QR-кодов почти во всех общественных местах.Опасная ситуация с распространением коронавирусной инфекции заставила власти задуматься о принятии экстренных антиковидных мер. Уже разработано два законопроекта, согласно которым QR-коды, подтверждающие наличие иммунитета к коронавирусу, будут обязательны при посещении общественных мест и в поездках на некоторых видах транспорта.Как сообщил источник "РБК", один из этих законопроектов предусматривает внесение поправок в уже существующий закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Когда поправки вступят в силу, QR-код будет необходим при посещении всех массовых мероприятий, кафе и ресторанов, учреждений культуры, мест розничной торговли – предполагается, что мера будет действовать до лета 2022-ого года. Законопроект не затрагивает работу общественного транспорта, розничных продуктовых магазинов и аптек.Второй законопроект вносит изменения в правила проезда на транспорте, выполняющем междугородние и международные рейсы – там тоже понадобятся QR-коды, подтверждающие вакцинацию или недавно перенесенное заболевание или документ, подтверждающий медотвод. Дата введения этой меры будет установлена правительством.Ситуацию с введением обязательных QR-кодов в беседе с "Дни.ру" прокомментировал Александр Хаминский – руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области, член рабочей группы Совета Федерации."Сейчас стоит задача не только выработать понятные для населения антиковидные ограничения, но и обеспечить их выполнимость и контроль со стороны органов государственной власти," – заявил Хаминский.Эксперт считает, что введение обязательных QR-кодов в ресторанах, кинотеатрах и прочих объектах индустрии развлечений может показать более высокую эффективность, чем ограничения по наполняемости залов.Ранее "Дни.ру" писали о том, что .