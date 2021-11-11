Такая задача стоит перед региональным здравоохранением.

Во Владимирской области время ожидания результатов ПЦР-теста на коронавирус сократят до 24 часов. Об этом рассказал директор департамента здравоохранения Константин Баранов.Проблема с работой лабораторий поднималась во время визита в регион министра здравоохранения Михаила Мурашко. Он поручил перевести ряд исследовательских центров на круглосуточный график работы.Сейчас среднее время ожидания составляет порядка двух суток, что вызвано долгой доставкой анализов в больницу. Перед владимирской медициной стоит задача сократить срок до одного дня.