По данным источника в транспортной отрасли, нововведение стартует с середины ноября.

По данным источника в транспортной отрасли, нововведение стартует с середины ноября.Российские властиобсуждают введение qr-кодов для пассажиров поездов и самолетов. По имеющейся информации, нововведение собираются осуществить в два шага.По одной версии, новшество стартует с середины этого месяца: транспортные компании заставят проверять электронныесертификаты граждан. Исключением будут лишь медотводы. Подругим данным, проверка qr-кодов на поездах и электричках начнется с января 2022 года, чтобы успеть настроить систему.Также известно, что позже система станет более жесткой. Qr-коды станут проверять уже при оформлении ипокупке билетов по Сети или в офлайн-формате.Как писали "Дни.ру", за минувшие сутки в нашей стране было 38 058 новых случаев ковида. Выздоровели 34 565 пациентов. Смертей заболевших коронавирусом граждан насчитано 1 239. Ранее стало известно, что в Москве почти пять миллионов человек прошли полный курс вакцинации от коронавируса. Они сделали прививку первым и вторым компонентом.В Оперативном штабе заявили, что для победы над пандемией есть один путь. Имеется в виду вакцинация. В нашей стране уже долгое время идет соответствующая кампания. При этом всегда есть возможность поучаствовать в ней более активно.