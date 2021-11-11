Решение принято коллегиально - рабочей группой, созданной по поручению губернатора.

Рабочая группа из общественников, депутатов и чиновников определилась с местом для возведения современного ковид-госпиталя. Он поможет освободить перегруженные перепрофилированные отделения больниц региона. Предварительно властями изучен опыт Курска и Оренбурга.Для выбора члены комиссии с выездом на место оценили возможные варианты. Первая площадка – недалеко от микрорайона Энергетик, вторая – в деревне Новая Быковка Камешковского района. Участки большие, а значит, на них можно реализовать любой проект.«К ним подведён газ, электричество, другие коммуникации. Но они находятся на отдалении и это огромный минус. В Энергетике при выезде приходится делать разворот на трассе, который удлиняет путь кареты «скорой» на 10 километров», − рассказала Общественной палаты, врач Ирина Рыжик.Третий участок – возле Областной клинической больницы во Владимире. Общественники оценили её транспортную доступность, наличие инженерных сетей, а главное – рядом расположена полноценная больница.«По всем показателям - это лучшее место. Единственный минус − строить здесь можно только вверх. Поэтому и проект здания – многоэтажный», − подчеркнул председатель региональной Общественной палаты Анатолий Аннин.Единственное сомнение породили деревья, выросшие на территории.«Это самосев. Тут лет 20 не использовался участок, вот они и выросли. С точки зрения экологии ущерба не будет», − уверена председатель комиссии по экологии Общественной палаты региона Галина Есякова.Весной в качестве компенсации этой вырубки посадят новые деревья.Обсудив все плюсы и минусы участков, общественники и депутаты будут рекомендовать Александру Авдееву построить ковидарий на территории ОКБ. Ожидается, что это будет четырёхэтажное здание стоимостью 3,7 млрд рублей.