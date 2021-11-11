Владимирская транспортная прокуратура разъясняет, что с 1 декабря 2021 года в России вводится...

Владимирская транспортная прокуратура разъясняет, что с 1 декабря 2021 года в России вводится уголовная ответственность за использование заведомо поддельных средств идентификации для маркировки товаров.Федеральным законом от 01.07.2021 № 293-ФЗ дополнена статья 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, которой предусматривалась ответственность за производство, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта или сбыт продукции без маркировки и (или) без нанесения информации, предусмотренной законом.С 1 декабря 2021 года данной статьей будет предусмотрена уголовная ответственность также и за производство, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта или сбыт продукции с использованием заведомо поддельных средств идентификации для маркировки товаров.За совершение указанного деяния виновным грозит штраф в размере до 300 000 рублей, либо принудительные работы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на срок до 3 лет со штрафом в размере до 80 000 рублей.При этом если заведомо поддельные средства маркировки используются на продовольственных товарах, то виновному грозит штраф в увеличенном размере - до 400 000 рублей, сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.