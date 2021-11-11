В ходе онлайн-брифинга по вопросам эпидемиологической ситуации во Владимирской области и.о....

В ходе онлайн-брифинга по вопросам эпидемиологической ситуации во Владимирской области и.о. директора Департамента образования Елена Запруднова анонсировала возобновление очного учебного процесса с 15 ноября. Напомним, решение о продлении каникул было принято в связи с ухудшением ситуации по заболеваемости коронавирусом.«У детей будет возможность наверстать школьную программу, как именно – решат сами образовательные организации. Есть варианты скорректировать уже утверждённый учебный план с помощью сокращения часов, отведённых на повторение. Можно сократить количество дней зимних или весенних каникул. Есть ещё вариант продления учебного года на лето. Но он не очень удачен, потому что в этот период начинается государственная итоговая аттестация и детская оздоровительная кампания», – считает Елена Запруднова.Глава ведомства сообщила, что в случае необходимости школы региона готовы к дистанционному обучению. Создан ресурс эдо.образование33.рф, который насыщен множеством видеоуроков для учащихся. Кроме того, учреждения оснащены необходимой оргтехникой, дополнительными планшетами и ноутбуками, которые можно использовать для обеспечения качественного учебного процесса в формате дистанта, информирует пресс-служба Администрации Владимирской области.Елена Запруднова подчеркнула, что, несмотря на возвращение школ к привычному формату работы, соблюдение строгих санитарно-эпидемиологических правил остаётся обязательным: «В частности, Роспотребзнадзор ещё на два года продлил действие своих рекомендаций о проведении мероприятий в образовательных организациях: только маленькими группами, с разведением потоков учащихся. Эти меры направлены на сохранение здоровья детей и их педагогов».