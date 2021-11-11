Прокуратура Меленковского района провела проверку по факту необеспечения бесплатными лекарственными...

Прокуратура Меленковского района провела проверку по факту необеспечения бесплатными лекарственными препаратами местной жительницы - инвалида 1 группы, страдающей онкологическим заболеванием.Установлено, что пациентка с сентября 2020 года нуждается в приеме жизненно необходимого лекарственного препарата.Указанным лекарством с момента его назначения она своевременно не обеспечивалась, в связи с чем была вынуждена приобретать его за счет собственных средств. Общая сумма потраченных денег составила более 40 тыс. рублей, информирует пресс-служба прокуратуры Владимирской области.В результате чего прокурор района обратился в суд с исковым заявлением, в котором требовал взыскать с Меленковской центральной районной больницы в пользу местной жительницы затраченные ею на приобретение лекарства денежные средства.Исковое заявление удовлетворено, решение суда вступило в законную силу.Исполнение решения находится на контроле прокуратуры района.