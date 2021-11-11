В регионе зафиксирован первый случай смерти новорожденного от КОВИД-19. Об этом сегодня на брифинге...

В регионе зафиксирован первый случай смерти новорожденного от КОВИД-19. Об этом сегодня на брифинге сообщил директор областного департамента здравоохранения Константин Баранов. По его словам, ребенок родился с врожденными пороками и сразу попал в реанимацию. Министр здравоохранения Михаил Мурашко отправил на помощь бригаду из Москвы, но те не успели помочь.Константин Баранов, директор департамента здравоохранения Владимирской области:- Все лечебные мероприятия по данному ребенку по системе телемедицины наши коллеги из ОКБ согласовывали с ведущими учреждениями. Но иногда мы бессильны. Бригада выехала, но пока они к нам добирались, к сожалению, ребенок умер. Летальный исход. Мы этот случай разобрали. Я вижу, что было сделано все возможное, что можно было сделать.Также руководитель облздрава заявил о необходимости строительства ковидного госпиталя. Имеющегося коечного фонда недостаточно.Напомним, ковидарий, в котором так нуждается область, планируется возводить на территории Областной клинической больницы. Это будет капитальное здание в 4 этажа со сроком службы более 50 лет.Константин Баранов напомнил о необходимости прививаться. Согласно статистике, в нашей области после прививки болеют менее 3 процентов людей.