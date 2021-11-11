Модернизация кордодрома в районе Чертаново Центральное пройдет в 2022 году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

Модернизация кордодрома в районе Чертаново Центральное пройдет в 2022 году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем .В Чертаново Центральном работают сильные секции авиамодельного спорта, куда ходят дети и внуки тех, кто увлекался авиамоделизмом еще в 1970-е годы, отметил градоначальник.В районе есть кордодром – поляна у Битцевского парка для тренировочных запусков и проведения соревнований. Но сейчас площадка находится не в лучшем состоянии, поэтому любители авиамодельного спорта просили мэра привести ее в порядок.Собянин сообщил, что кордодром в Чертаново Северном модернизируют в 2022 году. В районе появятся профессиональные площадки для запуска моделей, некапитальный павильон для занятий в авиамодельных кружках, обновятся расположенные рядом спортивные и детские площадки."Надеюсь, что эта работа не займет много времени и уже через год Чертаново Центральное сможет принимать всероссийские и даже международные соревнования по авиамодельному спорту", – написал Собянин.Выразить мнение о проекте модернизации кордодрома в Чертаново Центральном можно на портале .Ранее Собянин , что в 2022 году продолжится проект благоустройства парка "Яуза" на северо-востоке Москвы. На очереди – преображение северного участка будущего парка от МКАД до улицы Енисейская общей площадью 60 гектаров, рассказал градоначальник.