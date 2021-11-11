По словам гражданина, вернувшись за своей машиной, стоимостью более 8 миллионов рублей, он обнаружил ее пропажу...
«Оперативники ОМВД России по району Преображенское совместно с коллегами из УВД по ВАО и УУР ГУ МВД России по г. Москве задержали 38-летнего приезжего мужчину по подозрению в ложном доносе», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.
В ОМВД России по району Преображенское г. Москвы обратился гражданин с заявлением о пропаже дорогостоящей иномарки. По словам мужчины, он припарковал свой автомобиль возле одного из ресторанов на улице Преображенский Вал. Выйдя из заведения в ночное время в состоянии алкогольного опьянения, домой он уехал на такси. Вернувшись за машиной через несколько дней, так как находился в отъезде, мужчина обнаружил ее пропажу. Заявленный ущерб составил более 8 миллионов рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские выяснили, что на самом деле автомобиль заявителя никто не похищал. Мужчина преследовал личные интересы в виде материальной выгоды на получение денежной премии от страховой компании за хищение транспортного средства.
Следственным отделом ОМВД России по району Преображенское г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 306 УК РФ «Ложный донос». В настоящее время в отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Пресс-служба УВД по ВАО
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