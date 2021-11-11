По словам гражданина, вернувшись за своей машиной, стоимостью более 8 миллионов рублей, он обнаружил ее пропажу...

«Оперативники ОМВД России по району Преображенское совместно с коллегами из УВД по ВАО и УУР ГУ МВД России по г. Москве задержали 38-летнего приезжего мужчину по подозрению в ложном доносе», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В ОМВД России по району Преображенское г. Москвы обратился гражданин с заявлением о пропаже дорогостоящей иномарки. По словам мужчины, он припарковал свой автомобиль возле одного из ресторанов на улице Преображенский Вал. Выйдя из заведения в ночное время в состоянии алкогольного опьянения, домой он уехал на такси. Вернувшись за машиной через несколько дней, так как находился в отъезде, мужчина обнаружил ее пропажу. Заявленный ущерб составил более 8 миллионов рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские выяснили, что на самом деле автомобиль заявителя никто не похищал. Мужчина преследовал личные интересы в виде материальной выгоды на получение денежной премии от страховой компании за хищение транспортного средства.Следственным отделом ОМВД России по району Преображенское г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 306 УК РФ «Ложный донос». В настоящее время в отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73