Сотрудниками учреждения подготовлены дополнительные подкормочные площадки, которые помогут отвести зубров на отдалённые от населённых пунктов территории.

В Гусь-Хрустальном районе диких зубров,, вернули в вольер в деревне Савинская. Ранее местные жители обратились к руководству нацпарка «Мещёра» с просьбой принять меры и оградить их от диких животных.Домой вернулись самец, три самки и два телёнка. Напомним, что их выпустили по причине летней засухи, когда угодьях Уршельского лесничества из-за закупорки кишечника сухой растительностью умерла одна из самок. В связи с её гибелью было решено ускорить расселение. Однако жители Труфаново и Аббакумово пожаловались на агрессивное поведение парнокопытных млекопитающих.Как пояснила , зубр - травоядное животное, которое выискивает на пашнях оставшиеся после уборки картофелины, не ломая изгороди и не заходя на придомовые участки. Сам он без причины ни за что не нападёт на человека. Не надо кричать, активно жестикулировать, провоцировать и бросаться в него предметами.При встрече с рогатым специалисты «Мещёры» советуют максимально незаметно отойти на безопасное расстояние. Если зубр фырчит, мотает головой, значит, он проявляет агрессию и не нужно отвечать ему тем же. Запрещается приближаться к рогатому на машинах и мотоциклах.Добавим, что сотрудниками учреждения подготовлены дополнительные подкормочные площадки, которые помогут отвести зубров на отдалённые от населённых пунктов территории.