Юридически Россия и Япония находятся в состоянии войны уже более 70 лет. В обеих странах хотят это исправить.

Юридически Россия и Япония находятся в состоянии войны уже более 70 лет. В обеих странах хотят это исправить.На днях в Японии прошли парламентские выборы, в результате которых новым премьер-министром страны стал бывший министр иностранных дел Фумио Кисида. Место Кисиды во главе японского МИДа получил Йошимаса Хаяси, который прежде занимал пост министра образования, культуры, спорта, науки и технологий.Вскоре после своего назначения Хаяси дал интервью одному из местных телеканалов, в ходе которого поделился своими планами и взглядами на отношения с Россией. Министр заверил, что Токио намерен продолжить развитие взаимовыгодного сотрудничества в Москвой, среди прочего, – в политической, экономической и культурной сферах, сообщает телеканал "".Но самым ярким стало высказывание главы МИД Японии о долгожданном подписании мирного договора между двумя странами. По словам политика, этот вопрос больше нельзя "перекладывать на плечи будущих поколений". Поэтому Токио планирует наконец разрешить вековой территориальный спор двух государств на основе существующих соглашений, поддерживая диалог с Москвой по этому вопросу, пишет .Напомним, что формально Россия и Япония находятся в состоянии войны уже 76 лет: после капитуляции Японии во Второй мировой войне в 1945 году стороны так и не заключили мирный договор. Камнем преткновения является принадлежность Курильских островов: несмотря на то, что мировое сообщество признает российский суверенитет над этими землями, Токио до сих пор пытается его оспорить.