Кольчугинским городским судом рассмотрено два административных дела по искам граждан Сирийской...

Кольчугинским городским судом рассмотрено два административных дела по искам граждан Сирийской Арабской Республики к Главному управлению по вопросам миграции о признании незаконными решений об отказе в предоставлении им временного убежища на территории РФ.Оспаривая решения ГУВМ МВД РФ, истцы указали, в случае возвращения в родную страну опасаются быть подвергнутыми преследованию, существует угроза их жизни и здоровью, поскольку с 2011 г. на территории Сирии не прекращается внутренний конфликт. До прибытия в РФ они со своей семьей проживали в г. Алеппо, где, начиная с 2013 г., непрерывно идут боевые действия, он постоянно находится под бомбардировкой и обстрелом, его значительная часть продолжает контролироваться различными антиправительственными группировками, в том числе и террористическими.Также истцы обратили внимание на сложную эпидемиологическую обстановку в связи с COVID-19 и возможное нарушение постановления Европейского суда по правам человека.Представитель ответчика, не признавая требования, указал, что сложная внутриполитическая и социально-экономическая обстановка не является основанием для предоставления временного убежища, которое носит экстраординарный характер. Гуманитарная обстановка в Сирии с 2018 г. значительно стабилизировалась. Данные о том, что в настоящее время истцам угрожает опасность больше, чем другим гражданам САР, и у них есть риск стать жертвами преследования, отсутствуют.При рассмотрении дела судом установлено, что истцы прибыли на территорию РФ в 2012 г. и 2013 г. Трудовую деятельность на территории России не осуществляют, источник средств к существованию – личные сбережения. Имеются сведения о неоднократном привлечении истцов к административной ответственности за нарушение правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в стране.Временное убежище на территории РФ может быть предоставлено при признании лиц беженцами. Причинами, по которым может предоставляться временное убежище из гуманных побуждений, являются, например, тяжелое состояние здоровья; реальная угроза для жизни или свободы лица вследствие голода, эпидемии, чрезвычайных ситуаций; реальная угроза для лица в случае его возвращения на территорию государства гражданской принадлежности стать жертвой пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.Судом не установлено оснований для предоставления истцам временного убежища по состоянию здоровья и другим пунктам.При наличии данных, указывающих на стабилизацию обстановки в Сирии, фактически испрашиваемый истцами статус является способом их легализации на территории РФ, в то время как, находясь на территории РФ длительное время, они не пытались легализовать свое правовое положение иными методами.По мнению суда, временное убежище не может рассматриваться как альтернатива общему порядку получения разрешения на пребывание (проживание) на территории России.В удовлетворении требований отказано, сообщает пресс-служба Кольчугинского городского суда.