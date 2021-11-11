Успех в Тик-Токе. Ролик по сюжету нашего корреспондента Юлии Шуваловой набрал миллион просмотров....

Успех в Тик-Токе. Ролик по сюжету нашего корреспондента Юлии Шуваловой набрал миллион просмотров. Он размещен на официальной странице "Вести-Владимир".Юлия сделала сюжет о ковровском школьнике. 17-летний Арсений Титов сам оборудовал ферму, где содержит самые разные виды домашних птиц. Парень - победитель всероссийского конкурса "Юннат-2021". В будущем юный аграрий планирует разводить страусов и поросят. Теперь популярность Арсения вышла далеко за пределы родного региона.Аккаунту Вестей в Тик-Токе нет еще и года, однако, наши видео уже успели отметиться в топах. Чтобы узнать, что пишут в комментариях об успехе начинающего фермера, а так же другие интересные новости области - подписывайтесь на @vestivladimir в Тик-токе и в других социальных сетях.