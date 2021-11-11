Александр Авдеев проинспектировал благоустройство общественного пространства.

Александр Авдеев проинспектировал в Меленках благоустройство «Хорохоновского проспекта». Он располагается в историческом центре города, на живописном правом берегу реки Унжа.Первоначально его содержанием занимался льнокомбинат, но с закрытием предприятия в упадок пришла и территория. Во время голосования по отбору мест для благоустройства местные жители абсолютным большинством выбрали именно это общественное пространство.Планируется несколько этапов. В 2021 году из брусчатки выложат пешеходную дорожку, установят две спортивных площадки с резиновым покрытием, обустроят входную группу. Появится освещение, видеонаблюдение, урны и скамейки. На эти цели выделили 4,5 млн рублей. Готовность объекта составляет 95%.«Проект масштабный. Важно, чтобы территория нравилась меленковцам и гостям города. Часть работ можно вести в межсезонье, а на месте погибших деревьев высадить весной молодые саженцы, тем самым дать новую жизнь этому парку. Уверен, что он преобразится и снова станет любимым местом для горожан. Приложим для этого все усилия», − заверил глава региона.В 2022 − 2024 годах работы продолжатся. Здесь появятся детский городок, площадки для отдыха, тротуары, дренажная система, спортивная площадка, скейт-парк, дорожка с резиновым покрытием для катания на роликах и велосипедах.Напомним, что в текущем году в рамках «Формирования комфортной городской среды» во Владимирской области приведут в порядок 54 общественных пространства и 153 двора. На эти цели потратят почти 610 млн рублей.