По состоянию на 11 ноября в медорганизациях региона действует 2315 коек для пациентов с новой...

По состоянию на 11 ноября в медорганизациях региона действует 2315 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 86,5 процента из них занято (2002), свободны 313 коек.53103 пациента с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 48 человек.Напомним, 11 ноября во Владимирской области зафиксировано 329 случаев заболевания коронавирусом.За период наблюдения в области отмечено 2313 летальных случаев, в том числе 9 человек за сутки.